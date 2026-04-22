２１日東証グロース市場に新規上場し、上場初日はカイ気配のまま取引を終えたバトンズは、上場２日目のこの日も１５１８円カイ気配でスタートし、その後も前日同様に気配値を切り上げる展開となっていたが、午前９時１６分に公開価格６６０円の２．５倍にあたる１６７４円で初値をつけた。 出所：MINKABU PRESS