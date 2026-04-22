NHK連続テレビ小説『風、薫る』。4月23日放送の第19話では、りん（見上愛）が亀吉（三浦貴大）に離縁の意思を伝える。 参考：多部未華子「新鮮な気持ちのほうが大きい」“朝ドラ経験者”としての『風、薫る』への想い 朝ドラ第114作目となる本作は、明治時代の医療看護の世界を舞台に、トレインドナースを目指す2人の女性の成長を描くバディドラマ。 りんの娘の環（宮島るか）が奥田家に奪われた第18話。 娘の