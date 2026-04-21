燃料費は「ほぼ倍増」アメリカ・イスラエルとイランの軍事衝突をうけ、民間航空業界は2026年4月現在、原油価格の高騰に直面しています。運賃の大幅値上げのほか、ヨーロッパを中心に航空会社によっては、原油が十分に確保されていないために、一部減便を決定している航空会社もあると報じられています。国内航空会社では、このような可能性はあるのでしょうか。【えっ超爆上がり…これがJALの「燃油サーチャージ」新旧比較です】