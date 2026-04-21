ダイソンは、羽根のない扇風機を進化させた「Dyson Cool CF1 ファン」を2026年4月21日（火）より、ダイソン公式オンラインストア、および全国の家電量販店などで順次販売します。 「Dyson Cool CF1 ファン」 記事のポイント 本製品は、2009年に発売された同社の世界初の羽根のない扇風機が復刻されたもの。ダイソンを象徴する革新的なデザインを継承しており、機能面では新搭載のナイトモード、LCDディスプレイ、高効率