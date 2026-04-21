クワバタオハラのくわばたりえが２１日、ＹｏｕＴｕｂｅで５カ月で１０キロの減量に成功したのは「小籔千豊のおかげ」と感謝した。くわばたは昨年の夏時点で体重が約７０キロ。昔入ったチャイナドレスはきつすぎて右腕が入らない。流石にヤバイと感じ、自宅での運動を開始するも続かず。ママ友が痩せたのを見て一緒に始めたキックボクシングも自転車で往復１時間かかることで行かなくなり、最終手段としてパーソナルトレーナー