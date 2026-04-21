【「I'm Doraemonシリーズ」新アイテム】 4月21日 発売開始 【拡大画像へ】 フラワーリングは、【I'm Doraemonシリーズ】にクローバーをモチーフにしたトートバッグやハンドタオルなどの新アイテムを4月21日に発売開始した。 メッシュ素材を使用したトートバッグやポシェットは、通気性が良く軽やかな使い心地でお出かけや普段使いにも