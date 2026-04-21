【「I'm Doraemonシリーズ」新アイテム】 4月21日 発売開始

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フラワーリングは、【I'm Doraemonシリーズ】にクローバーをモチーフにしたトートバッグやハンドタオルなどの新アイテムを4月21日に発売開始した。

メッシュ素材を使用したトートバッグやポシェットは、通気性が良く軽やかな使い心地でお出かけや普段使いにもぴったり。カジュアルなコーディネートにも取り入れやすいデザインとなっている。

全国でのポップアップストア開催も予定されている。詳細は以下のリンクで確認してほしい。

□ポップアップストア情報

ゆらゆら揺れて可愛いアクリルキーホルダー

真ん中でゆらゆら揺れるドラえもんが可愛いクローバー型のアクリルキーホルダーは、フレーム下部にクローバー型の穴があり、下につなげて使える。カラーは透明感のあるライトグリーン、セミマットな質感のクリアカラーなどの3色展開。グリーンはグリッター加工が施されており、光に当たるとキラキラと輝く。

ゆらゆらアクリルキーホルダー 全3種 各990円

持ち歩きに便利な缶ミラー

持ち運びに便利なクリア素材のスリーブケースが付いた缶ミラー。3色展開で、クローバーのイラスト部分はグリッター仕様になっている。

グリッター缶ミラー 全3種 各1,100円

これからの季節にぴったりなクリア素材のラバーコースター

かわいい四葉のクローバー型のラバーコースター。飲み物を置くのはもちろん、インテリアとして飾ってもいいかも。

クリアラバーコースター(ブラインド) 全6種 770円

軽くて使いやすいメッシュ素材のマチ付きトートバッグ

ドラえもんがちょこんと座った姿が可愛いマチ付きトートバッグ。A4クリアファイルがすっぽり入るサイズで、外出や仕事にも使用できる。持ち手が長めなので、肩掛けもしやすい。

メッシュトートバッグ 2,860円

ドラえもんとドラミの後ろ姿が印象的なポシェット

ドラえもんとドラミの後ろ姿がプリントされたワッペンが付いたポシェット。ショルダーの長さは紐を結ぶことで調整可能。メインポケットにはスマホなどを収納できる。

マルチポシェット 全2種 各2,750円

ジャガード織りのハンドタオル

ふわふわした手触りで、厚みのあるジャガード生地のハンドタオル。

ジャガードハンドタオル 全2種 各990円

コードをスッキリまとめるコードホルダー

イヤホンのケーブルやコードをまとめたり、袋の口を閉じたりとマルチに使えるコードホルダー。春を楽しむドラえもんがかわいいグリーンとブルーの2個がセットになっている。

コードホルダー2個セット 1,045円

人気のドラえもんステッカーに新柄が登場

ドラえもんとドラミのクリア素材のステッカーにクローバーをモチーフとした新柄が登場。パソコンやタブレット、ノートなど好きなところに貼って楽しめる。

クリアステッカー 全3種 各385円

マルチに使える2サイズのジッパーバッグ

ドラえもんとドラミ、クローバーがプリントされたクリアバッグ。1箱にSサイズとLサイズが各10枚ずつ入っている。底にマチが付いているので、立てて収納しやすい。

ジッパーバッグセット（※S・L 各10枚入り） 660円

春を楽しむドラえもんたちのスタッキングカップ

春を楽しむドラえもんとドラミのイラストがキュートなスタッキングカップ。樹脂製で割れにくいので子どもにもオススメ。

スタッキングカップ 990円

好きな柄をぺりっとはがせる「カラカラペリッテ」

好きな柄だけはがしたり、台紙ごと貼ったりと、用途に合わせて楽しめるマスキングテープ素材のロールシール。柔らかい素材なので手で簡単にちぎることができる。

カラカラペリッテ 全5種 各770円

ポップアップストア開催情報

大丸京都店 1階 高倉側特設会場

期間：4月18日～5月6日

営業時間：10時～20時

浦和PARCO 1階 センタースペース特設会場

期間：4月24日～5月7日

営業時間：10時～21時 ※最終日19時閉店

アミュエスト(福岡県福岡市) 1F POPUP STAGE

期間：4月24日～5月25日

営業時間：10時～20時

大丸梅田店 1階 エスカレーター横 イベントスペース

期間：4月29日～5月12日

営業時間：10時～20時

ニュウマン新宿 2F エキナカ イベントスペース（スイーツ側）

期間：5月7日～5月20日

営業時間：平日・土 8時～20時30分／日祝 8時～20時 ※初日11時～

静岡パルシェ 5F いこいのひろば

期間：5月14日～5月31日

営業時間：10時～20時

TSUTAYA 利府店（宮城県宮城郡）

期間：5月15日～6月14日

営業時間：9時～21時

TSUTAYA 重信（愛媛県東温市）

期間：5月15日～6月14日

営業時間：9時～22時

TSUTAYA いまじん白揚鈴鹿中央通店（三重県鈴鹿市）

期間：5月15日～6月14日

営業時間：9時～23時

TSUTAYA BOOKSTORE 印西ビッグホップ（千葉県印西市）

期間：5月20日～6月14日

営業時間：10時～20時

PARCO_ya上野 1F イベントスペース

期間：5月22日～6月9日

営業時間：10時～20時

※営業日・営業時間は各施設に準じます。

※今後の状況によって、営業日程・営業時間などが変更になる可能性がございます。変更が生じた場合には、Flowering公式サイトでお知らせいたします。ご不便をおかけいたしますが、なにとぞご理解の程お願い申し上げます。

□ポップアップストア情報

大丸京都店・浦和PARCO・アミュエスト・大丸梅田店・ニュウマン新宿・静岡パルシェ・PARCO_ya上野で手に入る購入特典

TSUTAYA 利府店・TSUTAYA 重信・TSUTAYA いまじん白揚鈴鹿中央通店・TSUTAYA BOOKSTORE 印西ビッグホップで手に入る購入特典