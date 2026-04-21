2026年4月20日、韓国メディア・マネートゥデイは、日本の三陸沖でマグニチュード7．7の強い地震が発生し、沿岸部には津波警報が出されたと報じた。記事によると、震源は宮古の東約100キロで、震源の深さは約20キロ。地震発生後、北海道から東北地方にかけての太平洋沿岸地域に避難指示が出され、一時は約18万人に避難が呼び掛けられた。また、この地震では、岩手県久慈港で80センチの津波が観測されたほか、各地で数十センチ規模の