２０２４年に「Ｏｂｓｅｓｓｅｄ」で日本レコード大賞企画賞を受賞した、アーティストのＡｙｕｍｕＩｍａｚｕ（今津渉）が２１日に自身のインスタグラムを更新し、アーティスト・明矢と結婚していたことを報告した。「いつも応援してくださっている皆さまへ」と書き出し、「この度、私、今津渉は明矢さんと結婚しておりましたことをご報告させていただきます。日頃から支えてくださっている皆さまに心より感謝申し上げます」