２０２４年の「Ｏｂｓｅｓｓｅｄ」で日本レコード大賞企画賞を受賞した、アーティストのＡｙｕｍｕ Ｉｍａｚｕ（今津渉）が２１日に自身のインスタグラムを更新し、アーティスト・明矢と結婚していたことを報告した。

「いつも応援してくださっている皆さまへ」と書き出し、「この度、私、今津渉は明矢さんと結婚しておりましたことをご報告させていただきます。日頃から支えてくださっている皆さまに心より感謝申し上げます」と伝え、２ショットを披露。お相手の明矢については「昔から共に歩んできた、 とても信頼している大切なライフパートナーです」と紹介した。

「また、自分のキャリアが新しいチャプターへと進むこのタイミングで、 アーティストとしてだけでなく、一人の人間としても皆さまに向き合っていける存在でありたいと思い、 今回このご報告をさせていただきました」とし、「これからも感謝の気持ちを忘れず、 良い音楽を届けられるよう励んでまいります。今後とも温かく見守っていただけますと幸いです」とファンにメッセージを寄せた。

ダンサーや振付師としても活躍するＩｍａｚｕはＺ世代をけん引するアーティスト。２０２１年にメジャーデビューし、自ら作詞、作曲、アレンジを行う。２０２４年１月にリリースした「Ｏｂｓｅｓｓｅｄ」はＳＥＶＥＮＴＥＥＮなど韓国の人気グループが続々とダンス動画を投稿し、国内外で大きな反響を集め、同年の日本レコード大賞企画賞を受賞した。