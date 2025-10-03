北海道の動物たちがおもてなし「OMO7旭川(おも) by 星野リゾート」のハロウィンは旭川市旭山動物園（以下、旭山動物園）にちなんで、北海道でしか会えない動物にスタッフが扮しておもてなししてくれちゃいます。旭山動物園には北海道固有種の動物が17種類飼育されていて、「北海道どうぶつハロウィン」ではそのなかからエゾシカ・エゾユキウサギ・エゾリス・エゾヒグマ・エゾフクロウの5種類が登場。時間によって違う動物が登場す