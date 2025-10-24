2026Ç¯4·î³«¶ÈJR´ØÆâ±ØÁ°¤Î¡Öµì²£ÉÍ»ÔÄ£¼Ë¹ÔÀ¯Åï¡×¤¬¡¢À±Ìî¥ê¥¾¡¼¥È¤Î¡ÖOMO7²£ÉÍ by À±Ìî¥ê¥¾¡¼¥È¡×¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤«¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£³«¶ÈÆü¤Ï2026Ç¯4·î21Æü¤ÎÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥Û¥Æ¥ë¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¡Ú²èÁü¡Û¤³¤ì¤¬¡Öµì»ÔÄ£¼Ë´Ý¤´¤ÈÀ¸¤«¤·¤¿¥Û¥Æ¥ë¡×°µ´¬¤ÎÁ´ËÆ¤Ç¤¹µì²£ÉÍ»ÔÄ£¼Ë¹ÔÀ¯Åï¤Ï1959Ç¯¤Ë½×¹©¤·¡¢2020Ç¯8·î¤Ë¤Ï¡¢Àï¸å¤Î·úÂ¤Êª¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¡Ö²£ÉÍ»ÔÇ§ÄêÎò»ËÅª·úÂ¤Êª¡×¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖOMO7²£ÉÍ¡×¤Ç¤Ïµì²£ÉÍ»ÔÄ£¼Ë¤Î