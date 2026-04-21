羽田空港の管制システムの不具合により、国内の空の便で遅延や欠航が発生しています。日本航空や徳島阿波おどり空港によりますと、午前6時30分頃、羽田空港の航空管制システムに不具合が生じ、全国の空港を発着する航空便に遅延や欠航が発生しました。現在、トラブルは解消したもようですが、徳島と東京をむすぶ日本航空の午前8時55分徳島発の第2便は、およそ2時間遅れで出発を予定するなど、21日は一日空の便に影響がある見込みで