2度目のワールドツアーを行っている韓国の6人組グループ・IVEが、初となる京セラドーム大阪公演で観客を盛り上げました。韓国・KSPOドームでのソウル公演からスタートし、アジア、アメリカ、ヨーロッパ、オセアニアなどを巡る今回のワールドツアー『IVE WORLD TOUR 'SHOW WHAT I AM'』。日本公演は18日と19日の2日間にわたって、京セラドーム大阪で初開催。2日間の公演で7万9000人を動員したということです。（レコード会社発表）