牛たんやずんだ、笹かまぼこなど、名物グルメの宝庫として知られる宮城県には、地元はもちろん全国的にも名前の知られたローカルチェーンが数多く存在しています。仙台を訪れる際にご当地の味を楽しみたいと考えている人もいるのではないでしょうか。All About ニュース編集部では、2026年3月25日、全国20〜60代の男女250人を対象に、ローカルチェーンに関するアンケートを実施しました。その中から、好き＆行ってみたいと思う「宮