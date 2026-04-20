◇JABA日立市長杯選抜野球大会決勝東芝6―1日本製鉄鹿島（2026年4月20日日立製作所野球場）東芝が決勝で日本製鉄鹿島を下し、37大会ぶり2度目の優勝を果たした。先発した松山仁彦投手（27）が11三振を奪い、7回2/3を6安打1失点の快投。チームは10月31日開幕予定の日本選手権へ、2大会ぶり33度目の出場権を獲得した。◇◇◇◇◇全身から気迫をみなぎらせた。2―0の7回。東芝・松山が2死からこの試合