4月にオープンした熊本県菊陽町の「アーバンスポーツパーク」で、スケートボードのプロツアー戦が初めて開催され、トッププロの技が観客を魅了しました。 【写真を見る】【世界基準】トッププロが集結！世界王者・佐々木音憧が魅せた！"アーバンスポーツパーク"で初のプロツアー戦熊本・菊陽町 4月11日にオープンしたアーバンスポーツ