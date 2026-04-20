110ccクラスのホンダ新型「スクーター」に注目！ホンダから、110ccクラスのガソリン車に匹敵するパワーを持った新型電動二輪「Honda UC3（ホンダ ユーシースリー）」が発表されました。2026年春より、タイやベトナムを皮切りに順次発売されるUC3は、ホンダが二輪電動事業で新たに掲げた「Expected life. Unexpected discoveries」というブランドの決意を形にする、第1弾のプロダクトです。【画像】超カッコいい！ これがホンダ