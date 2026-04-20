110ccクラスのホンダ新型「スクーター」に注目！

ホンダから、110ccクラスのガソリン車に匹敵するパワーを持った新型電動二輪「Honda UC3（ホンダ ユーシースリー）」が発表されました。

2026年春より、タイやベトナムを皮切りに順次発売されるUC3は、ホンダが二輪電動事業で新たに掲げた「Expected life. Unexpected discoveries」というブランドの決意を形にする、第1弾のプロダクトです。

【画像】超カッコいい！ これがホンダの最新スクーターです！（16枚）

「都市生活における知的なパートナー」をコンセプトに掲げるUC3は、これまでの内燃機関モデルの開発で築き上げてきた高い品質と信頼性に、電気の力で走るEVならではのワクワクするような体験価値を融合させることを目指して作られました。

デザイン面で目を引くのは、フロントからリアにかけて流れるように描かれた優雅な曲線美です。特にアーチ状にデザインされたテール周りは非常に個性的で、未来的な印象を与えます。

さらに、警視庁の白バイに採用されたことでも知られるホンダ初の電動モーターサイクル「Honda WN7」から継承された、横一文字のシグネチャーライトがこのUC3にも採用されており、一目でホンダ製だと分かる個性を放っています。

車体色は落ち着いたブラックをベースに、アクセントとしてゴールドのパーツを配した専用カラーで仕立てられました。また、車体に刻印される「Honda」のロゴフォントも、電動二輪車のために新たにデザインされたものが使われています。

走りの心臓部には、ホンダが自社で開発から生産まで手がける高出力な「ホイールサイドモーター」を搭載。最大出力は6.0kWを発揮し、力強くスムーズな加速を楽しめます。

また、エネルギーを効率よく回収する回生制御や、磁気回路の最適化といった最新技術を注ぎ込むことで、1回の充電で122kmという実用的な航続距離を確保しました。

加えて、ライダーの好みや道の状況に合わせて「STANDARD」「SPORT」「ECON」の3つのモードから走行フィールを切り替えられるほか、駐車時や狭い道での切り返しに重宝するリバース（後退）モードも備わっています。

電源システムにも新しい試みが取り入れられています。UC3では、ホンダとして初めて固定式のLFPバッテリーを採用。充電には国際標準規格をベースにした「二輪CHAdeMO」方式を用い、ユーザーの環境に合わせて選べる2種類の充電器が用意されています。

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ホンダはこの車両の発売に合わせて、主要都市での充電インフラ整備を急ピッチで進める計画を立てており、ハードとソフトの両面から、新しい電動バイクライフを支えていく構えです。