【モデルプレス＝2026/04/20】タレントの松本伊代が4月19日、自身のInstagramを更新。夫でタレントのヒロミとスポーツを楽しむ姿を公開し、注目を集めている。【写真】60歳ベテランアイドル＆大御所タレント「若々しい」運動中の2ショット◆松本伊代、夫・ヒロミとピックルボールに初挑戦2ショット披露松本は「初の！ピックルボール！なんとピックルボールと私達は同じ年！」「同い年スポーツ！なんか親近感〜」とつづり、ヒロミと