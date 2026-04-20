【モデルプレス＝2026/04/20】BTS（ビーティーエス）のV（ヴィ）が4月19日、自身のInstagramを更新。ポケモンの常設施設「ポケパーク カントー」（東京・よみうりランド内）を訪れた様子を公開した。【写真】BTSメンバー「伝説ポケモン級」日本での貴重ショット◆V、ポケパーク満喫ショット披露4月17日・18日の2日間にわたり、約7年ぶりの日本公演「BTS WORLD TOUR ’ARIRANG’ IN JAPAN」を東京ドームで開催したBTS。Vは、2026年2