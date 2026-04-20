BTS・V、ポケパークを満喫 日本でのオフショット公開「変装なしでバレない？」「オーラがダダ漏れ」と反響
【モデルプレス＝2026/04/20】BTS（ビーティーエス）のV（ヴィ）が4月19日、自身のInstagramを更新。ポケモンの常設施設「ポケパーク カントー」（東京・よみうりランド内）を訪れた様子を公開した。
【写真】BTSメンバー「伝説ポケモン級」日本での貴重ショット
4月17日・18日の2日間にわたり、約7年ぶりの日本公演「BTS WORLD TOUR ’ARIRANG’ IN JAPAN」を東京ドームで開催したBTS。Vは、2026年2月5日にオープンしたばかりの同施設で撮影した写真を複数枚投稿している。あひるポケモンのコダックのぬいぐるみキャップを被りカメラを見つめる姿や、いねむりポケモンのカビゴンの隣で、笑顔でピースサインをする姿が収められている。
また、モンスターボールに手を伸ばしてポーズをとるショットや、ピカチュウやおながポケモンのエイパムとの写真なども載せている。
この投稿は「変装なしでバレない？」「伝説ポケモン級」「尊すぎる」「オーラがダダ漏れ」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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【写真】BTSメンバー「伝説ポケモン級」日本での貴重ショット
◆V、ポケパーク満喫ショット披露
4月17日・18日の2日間にわたり、約7年ぶりの日本公演「BTS WORLD TOUR ’ARIRANG’ IN JAPAN」を東京ドームで開催したBTS。Vは、2026年2月5日にオープンしたばかりの同施設で撮影した写真を複数枚投稿している。あひるポケモンのコダックのぬいぐるみキャップを被りカメラを見つめる姿や、いねむりポケモンのカビゴンの隣で、笑顔でピースサインをする姿が収められている。
また、モンスターボールに手を伸ばしてポーズをとるショットや、ピカチュウやおながポケモンのエイパムとの写真なども載せている。
◆Vの投稿に「変装なしでバレない？」と反響
この投稿は「変装なしでバレない？」「伝説ポケモン級」「尊すぎる」「オーラがダダ漏れ」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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