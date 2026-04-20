昨年６月に解散した「ＴＯＫＩＯ」の元メンバー・長瀬智也（４７）が、バイクレースの大会で２位になったことを報告した。長瀬は２０日までに自身のインスタグラムで「４月１９日（ｓｕｎ）ｍｃｆａｊ主催クラブマンロードレースが開催されます。わたくし長瀬はＡ．Ｖ．Ｃ．Ｃ．のＦＳＣＲクラスでのレースにＣＨＡＬＬＥＮＧＥＲＲＡＣＩＮＧとしてショベルヘッドのレーサーで出場させていただきます」と報告。「そして以