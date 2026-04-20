タレントのイモトアヤコさんは4月19日、自身のInstagramを更新。歌手の工藤静香さんの誕生日を祝ったことを報告し、写真を公開しました。【写真＆動画】工藤静香の誕生日を祝うイモトアヤコ「お友達なのが羨ましい」イモトさんは「静香さん#happybirthday お誕生日おめでとうございます」とつづり、2枚の写真と1本の動画を投稿。工藤さんとのツーショットと2人で街を散歩する様子です。イモトさんが準備したバースデーケーキも