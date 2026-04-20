人気キャラクター・パペットスンスンと、ファッションブランド・ジーユーとのコラボレーション第二弾が決定。6月19日（金）より、アイスがモチーフの夏らしいアイテムが登場。全国のジーユー店舗およびオンラインストアで販売開始となる。＞＞＞ジーユーとパペットスンスンコラボ第二弾アイテムをチェック！（写真19点）『パペットスンスン』は、青い毛をした6才のパペットの男の子「スンスン」と、その親友の「ノンノン」、おじい