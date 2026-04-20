【ジーユー×パペットスンスン】コラボ第二弾はアイスがモチーフ！ 6月19日より発売
人気キャラクター・パペットスンスンと、ファッションブランド・ジーユーとのコラボレーション第二弾が決定。6月19日（金）より、アイスがモチーフの夏らしいアイテムが登場。全国のジーユー店舗およびオンラインストアで販売開始となる。
＞＞＞ジーユーとパペットスンスンコラボ第二弾アイテムをチェック！（写真19点）
『パペットスンスン』は、青い毛をした6才のパペットの男の子「スンスン」と、その親友の「ノンノン」、おじいちゃんの「ゾンゾン」などとの何気ない日常を描いた作品で、SNSの総フォロワー数は200万人を越えている。7月2日（水）からは『めざましテレビ』内で毎週水曜7時40分ごろ、ショートムービー『パペットスンスン』が放送中の、今最も注目のコンテンツ。
今回のコレクションのテーマは「スンスンたちとアイスクリーム」。ウィメンズ3型、キッズ2型、グッズ1型の計6型が登場する。
ラインアップは、アイスクリームショップワゴンやメニュー表などをデザインしたグラフィックTシャツや、アイスのフレーバーをイメージしたコットンパジャマなどこれからの暑い時期にぴったりなアイテムのほか、スンスンがチョコミントアイスから、ノンノンがバニラアイスから顔を出すデザインのミニポーチなども登場する。
今年の夏は、ひんやりアイスとスンスンたちのデザインを楽しんじゃおう。
（C）PUPPET SUNSUN/PS committee
＞＞＞ジーユーとパペットスンスンコラボ第二弾アイテムをチェック！（写真19点）
『パペットスンスン』は、青い毛をした6才のパペットの男の子「スンスン」と、その親友の「ノンノン」、おじいちゃんの「ゾンゾン」などとの何気ない日常を描いた作品で、SNSの総フォロワー数は200万人を越えている。7月2日（水）からは『めざましテレビ』内で毎週水曜7時40分ごろ、ショートムービー『パペットスンスン』が放送中の、今最も注目のコンテンツ。
ラインアップは、アイスクリームショップワゴンやメニュー表などをデザインしたグラフィックTシャツや、アイスのフレーバーをイメージしたコットンパジャマなどこれからの暑い時期にぴったりなアイテムのほか、スンスンがチョコミントアイスから、ノンノンがバニラアイスから顔を出すデザインのミニポーチなども登場する。
今年の夏は、ひんやりアイスとスンスンたちのデザインを楽しんじゃおう。
（C）PUPPET SUNSUN/PS committee
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優