元テレビ朝日社員の玉川徹氏が20日、コメンテーターを務める同局「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜前8・00）に出演。京都男児遺棄事件に関連し、事件報道について言及した。玉川氏は「事件報道って何のためにあるんだろうと、僕も30年以上前からこの仕事をするようになって考えてきたことなんですけど」と切り出し、「やっぱり事件報道自体に社会的な意味があるというのが僕の結論」と話した。そして「それは何かって