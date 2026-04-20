近年、'80年代に活躍したバンドが再評価されている。'80年代といえばバンドブームの全盛期で、後の音楽シーンに影響を与えるバンドが多数、現れたのもこのころのこと。【結果一覧】'80年代「復活してほしいバンド」1位は人気絶頂で解散した“伝説”「リアルタイムで聴いていた世代はもちろん、良いものは良いと世代を超えて聴かれている。当時のバンドサウンドがシティーポップ同様、新しい音楽として届いています」と話すのは