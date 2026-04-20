2026年4月13日のNHK「あさイチ」の特集テーマは、「うちの障害ある家族がおとなになりまして。」ダウン症のある弟と下半身不随で車椅子となった母とのことをつづったエッセイ『家族だから愛したんじゃなくて愛したのが家族だった』がドラマ化もされた岸田奈美さんと母の岸田ひろ美さん、指定難病「先天性ミオパチー」の娘を持つ星野真里さんが出演した。認知症の母、ダウン症の姉、酔っぱらいの父との暮らしを2020年から「ポンコツ