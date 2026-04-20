熊本地震から１０年で企画されたコンサートの最後に「ふるさと」を歌う出演者ら＝横浜市緑区熊本地震の被災地の復興を支えた人々に感謝を伝える「ありがとうトークコンサート」が１９日、横浜市の緑区民文化センターみどりアートパークで開かれた。同市港北区を拠点に活動する日本国際童謡館が、発災から１０年を迎えたことを機に企画。参加者が今後も被災地に寄り添い続けることを誓った。式典では、支援活動を続ける寛仁親王