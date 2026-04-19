国や県、市町が連携して能登の復興について議論を交わす「能登創造的復興タスクフォース」。19日、山野知事が初めて参加し、9回目となる会議が行われました。今年度初めての開催となった、「能登創造的復興タスクフォース」就任後初めての参加となった山野知事に加え、能登の市長・町長、それに赤間防災担当大臣も参加して行われました。会議では、各市町から復旧・復興の現状が報告されたほか、なりわいや住まいの再