学校現場では、担任の神経を逆なでするような行動、いわゆる「かまって行動」を繰り返す子どもがいます。授業をわざと止めたり、先生の注意を引こうと問題行動を起こしたりする子どもです。【画像で見る】「えっ…？そうだったの……？」 これが「発達障害児」にみられることのある行動です（5つ）こうした子どもは、単に問題児なのではなく、実は非常に頭を使って行動していることが少なくありません。どうすれば大人が反応す