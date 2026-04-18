＜KKT杯バンテリンレディス 2日目◇18日◇熊本空港カントリークラブ（熊本県）◇6596ヤード・パー72＞今年も試練のときがやって来た。20日に千葉・房総カントリークラブで行われる「全米女子オープン予選会」。熊本から千葉には大会最終日の19日のうちに入らないとスタートに間に合わない。今大会の出場者で、その予選会に挑むのは19人。最終18番パー5で2オンに成功し、今季2個目のイーグルでトータル5アンダー・6位へ順位を上げた