自民党県連の定期大会が開かれ、山野新知事との連携の構築と来年春の統一地方選挙への結束を確認しました。知事選で推薦候補が敗れた自民党県連。その戦いを総括した大会には山野新知事が来賓として出席し国・市町との連携の重要性を確認しました。また役員改選が行われ、会長に佐々木紀衆議院議員、幹事長に宮下正博県議が選出されました。新県政との向き合い方について佐々木紀新会長は、山野知事との信頼関係と連携体制の構築が