映画『スーパーガール』の日本語吹替版30秒予告と日本版本ビジュアルが解禁された。あわせて、スーパーガール／カーラ・ゾー＝エル役の永瀬アンナに続き、スーパーマン／クラーク・ケント役を武内駿輔が務めることも発表された。前作『スーパーマン』に続く吹替キャストの再集結となる。 ジェームズ・ガン率いる新生DCユニバースの