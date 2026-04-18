急速に拡大した「高級EV」というジャンルほんの10年ほど前まで、「高級EV」と呼べるクルマはほとんどなかった。電気で走る高級車というジャンルは、当時はまだ開拓されていなかったのだ。EVに快適性とラグジュアリーをもたらしたのは、2012年に登場したテスラ・モデルSが初めてだった。【画像】軽量スポーツカーで名を馳せたロータスが挑む「高級EVセダン」【ロータス・エメヤを詳しく見る】全32枚そして2026年。市場には、アウ