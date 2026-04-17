【モデルプレス＝2026/04/17】ガールズグループ・ME:I（ミーアイ）が8月5日に4TH SINGLE『花咲く道』（読み：はなさくみち）を発売すること、アリーナツアー『2026 ME:I 2ND ARENA LIVE TOUR “ME:I WAY“』（読み：ニセンニジュウロク ミーアイ セカンド アリーナ ライブ ツアー ミーアイ ウェイ）の開催が決定した。【写真】ピンクのミニ丈衣装で美脚が際立つME:I◆ME:I、4枚目シングル＆アリーナツアー開催決定デビュー2周年記