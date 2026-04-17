俳優の川口春奈さん（31）が、映画『ママがもうこの世界にいなくても 私の命の日記』（10月2日（金）全国公開配給：東映）で主演することが発表。SNSでは10kg減量した役作りに驚きの声があがりました。本作は、『1億人の大質問!?笑ってコラえて！』（日本テレビ系）の『結婚式の旅』で密着された様子が話題を呼んだ、遠藤和さんがつづったベストセラー手記を映画化した作品です。天真爛漫（らんまん）で芯の強い主人公・和（のど