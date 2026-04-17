モニュメントの前で自撮りするME:I ガールズグループME:I（ミーアイ）が17日、都内で行われた『NTT ドコモ presents ”ナイトグラフィーイルミネーション by Galaxy with ME:I” 点灯式』に登場した。グループとして初となる点灯式では、明るい未来をイメージした「Galaxy ファッション」に身を包み、デビュー3 年目へと進んでいく今の気持ちや、これからの抱負を語った。【写真】イルミ点灯式を楽しむME:IME:Iは、