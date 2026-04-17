記事ポイント ライクイットが「良い歯の日」に合わせて洗面台を清潔に保ちやすい洗面収納を提案します。スタンドマグやシンクキャディ、ハンギングクリップが水切れや浮かせ収納で衛生的な環境づくりを支えます。洗面まわりを整える工夫が毎日のオーラルケアを快適で続けやすい習慣に変えます。 ライクイットが4月18日の「良い歯の日」に合わせて、毎日のオーラルケアを快適に整える洗面収納を提案していま