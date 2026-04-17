洗面台から始める衛生習慣！ ライクイット「洗面収納アイテム」

記事ポイント ライクイットが「良い歯の日」に合わせて洗面台を清潔に保ちやすい洗面収納を提案します。スタンドマグやシンクキャディ、ハンギングクリップが水切れや浮かせ収納で衛生的な環境づくりを支えます。洗面まわりを整える工夫が毎日のオーラルケアを快適で続けやすい習慣に変えます。 ライクイットが「良い歯の日」に合わせて洗面台を清潔に保ちやすい洗面収納を提案します。スタンドマグやシンクキャディ、ハンギングクリップが水切れや浮かせ収納で衛生的な環境づくりを支えます。洗面まわりを整える工夫が毎日のオーラルケアを快適で続けやすい習慣に変えます。

ライクイットが4月18日の「良い歯の日」に合わせて、毎日のオーラルケアを快適に整える洗面収納を提案しています。

ライクイットの収納アイテムは、水まわりの衛生面に配慮しながら、使いたいものをすぐ手に取れる洗面空間をつくります。

ライクイット「洗面収納アイテム」

提案時期：4月18日の「良い歯の日」に合わせて展開ブランド：like-it（ライクイット）展開会社：ライクイット株式会社

ライクイットの提案は、オーラルケア用品そのものだけでなく、それらを置く洗面台の収納環境にも目を向けた内容です。

洗面まわりの水濡れやヌメリを抑えながら、清潔で使いやすい環境を整えたい人に向いています。

需要の高まり

オーラルケア市場は健康意識や衛生意識の高まりを背景に拡大しています。

ライクイットは、収納の質を高めることが健やかな口内環境を保つうえで大切だと提案しています。

スタンドマグ

商品名：水が切れるスタンドマグ特長：逆さに置いて水が切れる形状特長：底に水がたまりにくく乾燥しやすい設計特長：持ち手部分に歯ブラシをセット可能カラー活用：クリア・グレー・ライラックの3色で使い分け

スタンドマグは、うがい後の水切れを良くして雑菌の繁殖を抑えやすいコップです。

スタンドマグは、家族ごとの使い分けがしやすく、感染症対策や衛生管理にも役立ちます。

スタンドマグは、間口が広く手やスポンジを入れやすいため、内側まで手入れしやすい点も魅力です。

シンクキャディ

商品名：水が切れるシンクキャディ特長：接地面を抑えた水切れしやすい構造用途：マウスピースやリテーナーの乾燥、一時置き特長：底面トレーは取り外して丸洗い可能

シンクキャディは、洗浄後の口腔ケア用品を乾燥させながら衛生的に置ける収納アイテムです。

シンクキャディは、デリケートなアイテムを清潔に保管したい人に使いやすい設計です。

シンクキャディの構造は、乾きやすさと掃除のしやすさを両立しています。

ハンギングクリップ

商品名：引っ掛けて使えるハンギングクリップ用途：洗顔料やオーラルケアグッズの吊り下げ収納特長：接地面をなくす浮かせ収納仕様：幅約30mmのワイドクリップ構造：左右非対称の噛み合わせでしっかり固定耐荷重：最大1kg

ハンギングクリップは、洗面台まわりの接地面を減らしてヌメリや汚れを防ぎやすくします。

ハンギングクリップは、掃除の手間を減らしながら清潔な洗面空間を保ちたい人に便利です。

ハンギングクリップは、しっかり挟み込める構造で日常使いの小物を安定して支えます。

ライクイットの洗面収納は、毎日使うケア用品を清潔に保ちやすい点が魅力です。

ライクイットの提案は、新生活が落ち着く時期に洗面まわりを見直すきっかけにもなります。

ライクイットのアイテムは、オーラルケアを義務ではなく心地よい習慣に近づけます。

ライクイットが提案する洗面収納アイテムの紹介でした。

よくある質問

Q. ライクイットの洗面収納アイテムはどんな人に向いていますか？

A. ライクイットの洗面収納アイテムは、うがいコップやマウスピース、洗面小物を清潔に保ちたい人に向いています。

水切れや浮かせ収納を取り入れたい家庭にも使いやすい提案です。

Q. スタンドマグの使いやすさはどこにありますか？

A. スタンドマグは、逆さにして水を切りやすい形状に加え、広い間口で内側まで洗いやすい点が特長です。

家族ごとに色を分けて使えるため、衛生管理がしやすくなります。

Q. シンクキャディやハンギングクリップは何に使えますか？

A. シンクキャディはマウスピースやリテーナーの乾燥や一時置きに使えます。

ハンギングクリップは洗顔料やオーラルケアグッズを吊るして収納でき、洗面台の清潔さを保ちやすくします。

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