東京メトロポリタンテレビジョン（東京ＭＸ）は１７日、伊達寛会長がパワーハラスメントを行っていたとして、１５日付で解職したと発表した。社外の弁護士による調査で、部下に対する人格を否定するような言動や、威圧的な態度がハラスメント行為に該当すると認定された。同社によると、昨年１２月、内部通報があり、調査を開始。今月１５日の臨時取締役会で、伊達氏の代表取締役と会長職を解職したほか、取締役の辞任勧告を決