(C) 2025 CADENCE PRODUCTIONS LIMITED ジェイソン・ステイサム主演の映画「ワーキングマン」が、本日(4月17日)よりPrime Videoで見放題独占配信開始。プライム会員は追加料金なしで観賞できる。 ジェイソン・ステイサムが元特殊部隊員のレヴォン・ケイドを演じ、⼈⾝売買を⽣業にする凶悪なロシアンマフィアたちを相⼿に建設現場で使い慣れた⼯事⽤具や特殊部隊時代の銃⽕