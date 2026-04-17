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ジェイソン・ステイサム主演の映画「ワーキングマン」が、本日(4月17日)よりPrime Videoで見放題独占配信開始。プライム会員は追加料金なしで観賞できる。

ジェイソン・ステイサムが元特殊部隊員のレヴォン・ケイドを演じ、⼈⾝売買を⽣業にする凶悪なロシアンマフィアたちを相⼿に建設現場で使い慣れた⼯事⽤具や特殊部隊時代の銃⽕器を⼿に⼀⼈で⽴ち向かう。

監督と脚本を務めるのは、「ビーキーパー」でステイサムの⾝体能⼒を極限まで引き出したデヴィッド・エアー。さらに「エクスペンダブルズ」シリーズで共演したシルヴェスター・スタローンが製作&共同脚本として参加している。

ストーリー

悪党は、ぶっ壊す。

元特殊部隊員のレヴォン・ケイド(ジェイソン・ステイサム)は、危険な世界から⾝を引き、現場監督として安全第⼀をモットーに働いていた。

レヴォンは平穏な⽣活を送り、娘の良き⽗親になりたいと願っていたが、恩⼈である建設現場の上司の娘ジェニーが失踪してしまう。

レヴォンは⾏⽅不明のジェニーを捜索するうちに、⼈⾝売買を⽣業とする巨⼤な犯罪組織の存在を突き⽌め、封印していた特殊部隊のスキルを発動し、熾烈な戦いへと⾝を投じていく--。