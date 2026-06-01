現役警察官でプロボクシング日本スーパーバンタム級１１位の杉田ダイスケ（本名・杉田大祐）さん＝金子＝が死去した。３７歳だった。杉田さんが勤務する警視庁町田署が１日、同署地域課の男性巡査長の死亡が確認されたと発表。ボクシング関係者が、男性巡査長が杉田さんであることを明かした。町田署によると、杉田さんは先月３０日朝に勤務先の駐在所で頭から血を流し、意識不明の重体で搬送されていた。同居している家族が「