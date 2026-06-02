5月28日に配信されたトーク番組『わたしとニュース』（ABEMA）で、「令和の恋愛・結婚事情」を特集。エッセイストの犬山紙子氏（44）をゲストに迎え、視聴者の意見を募りながら年齢と恋愛経験に関する議論が交わされた。そんななか、進行役の徳永有美アナウンサー（50）が漏らした“本音”が注目を集めている。番組では結婚相談所による「恋愛経験ゼロの男性は結婚対象になるか」との調査結果を紹介し、「なる」と回答した人が78.8