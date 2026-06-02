ガーナサッカー協会（GFA）は6月1日、FIFAワールドカップ2026に臨む同国代表メンバー26名を発表した。アフリカ予選グループIを8勝1分1敗の首位で終え、2大会連続5回目のワールドカップ出場を決めたガーナ代表。3月にオーストリア代表に1−5、ドイツ代表に1−2と敗れたことでオットー・アッド前監督が解任され、かつて名古屋グランパスを率いた経験もあるカルロス・ケイロス監督のもとで本大会へ臨むこととなった。なお、ケイロ