1日午後、埼玉県川口市の住宅で60代の男女2人が首に切り傷がある状態で発見され、その後、死亡が確認されました。警察は男性が女性を切りつけたとみて調べています。警察や消防によりますと、1日午後3時頃、埼玉県川口市の住宅で男性の声で「ケアマネージャーの女性の首を包丁で切りました。これから自分のことも刺す」と110番通報がありました。現場にかけつけたところ、ケアマネージャーの女性と60代の男性が首に切り傷がある状