睡眠不足は身体に悪いのはわかっている。だが、睡眠時間を確保するのが難しい。そんな人はどうすればいいのか。大手外資系企業を中心に年間1000件以上の面談を行っている産業医の武神健之さんは「4時間未満の睡眠が2週間続くと、メンタル不調になる人が多い。医学的にも、2週間が重要なポイントとなっている。多忙な人でも実践しやすい、睡眠時間を確保するコツを紹介したい」という――。写真＝iStock.com／travelism※写真はイメ