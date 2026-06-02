スポーティなスタイルがイイ！マツダのラインナップの中でもCセグメントクラスの乗用車として重要な位置を担う「MAZDA3」。現行型は2019年にデビューということで、今年で7年目となりそろそろ次期型のウワサも聞かれるようになってきました。そんな中、インスタグラムやYouTubeで活動するデジタルクリエイターの「Theottle」氏が、次期型MAZDA3をイメージしたCGレンダリングを公開しています。MAZDA3は前身モデルが「アクセ